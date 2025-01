Santa Croce Camerina, espulso cittadino extracomunitario

Quando si dice: l’importanza dei controlli su strada delle Forze dell’Ordine. La tematica è di estrema attualità e scalda da alcune settimane i salotti dei talk show, riempiendo colonne di carta stampata e telegiornali. Succede, dunque, come spessissimo in realtà accade, seppur nel pressoché generale silenzio, che durante uno dei tanti controlli di routine alla circolazione stradale, in quest’occasione promosso dai Carabinieri della Stazione di Santa Croce Camerina lungo un’importante arteria stradale che lambisce quel centro abitato, i militari espongano la paletta ad un automobilista che, fortunatamente, rispetta l’alt dei Carabinieri interrompendo la propria marcia. Nessuna problematica emerge sull’autovettura, regolari i documenti e nessuna anomalia sul veicolo. Sviluppati i controlli personali in capo al soggetto, di contro, sul conto dello stesso emerge pendente, già da oltre due mesi, un rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, dovuto al fatto che lo stesso, ritenuto socialmente pericoloso per l’innumerevole quantità di reati perpetrati nel territorio nazionale, non aveva cessato nelle sue condotte criminose nemmeno in pendenza del procedimento amministrativo finalizzato a richiedere la permanenza in Italia. I Carabinieri, così, hanno accompagnato il 45enne cittadino albanese presso gli Uffici e, terminati gli ultimi accertamenti e completate le pratiche burocratiche del caso, questi è stato poi accompagnato presso il Centro di Permanenza e Rimpatrio di Trapani, da dove farà ritorno nel paese dell’aquila bicefala.