Maltempo nel Ragusano: alberi sulla strada, uno chalet distrutto a Pozzallo

Danni ad alcune strutture balneari lungo il litorale ibleo (il Lido Capocabana a Pozzallo smantellato dalle onde), qualche albero caduto sulla strada per la furia del vento, interventi dei vigili del fuoco per auto in panne e allagamenti di garage e scantinati. Danni materiali ma, per fortuna, nessun ferito a causa del maltempo che ha interessato, in particolare, la Sicilia orientale e che ha generato anche una tromba marina lungo il litorale di Scicli. La mobilitazione delle strutture di Protezione civile e il lavoro dei Vigili del fuoco hanno consentito di far fronte alle richieste della popolazione. I Vigili del fuoco hanno messo in campo un organico raddoppiato rispetto alle normali situazioni con sei squadre al Comando provinciale di Ragusa, quattro squadre nei distaccamenti di Modica e Vittoria, oltre alla quota del volontariato.

(Foto Franco Assenza)