Il Catania accarezza la vittoria, ma il Picerno agguanta l' 1 - 1 in rimonta

La sfida tra Picerno e Catania si conclude in parità d ( 1 - 1) opo un match combattuto, ricco di episodi e colpi di scena, soprattutto nella ripresa.

Equilibrio e poche occasioni nei primi 45 minuti. Al 20’ la prima chance è per il Picerno con Bernardotto, ma Farroni si oppone. Al 30’ Esposito sfiora il gol per i padroni di casa, mentre al 43’ Inglese impegna Summa con una conclusione respinta in angolo. Si va al riposo sullo 0-0 dopo un minuto di recupero.

La ripresa si accende al 65’, quando Carpani, su un cross dalla destra, firma il vantaggio per il Catania con un preciso tocco in area. Il Picerno reagisce e, dopo un clamoroso errore di Maiorino da pochi passi, trova il pari al 81’: sugli sviluppi di un corner, Petito batte Farroni con un destro sporco.

Nel finale, occasioni da entrambe le parti. All’89’, il neoentrato Guglielmotti sfiora il colpo del 2-1 per gli ospiti, ma al 93’ Bernardotto, in velocità, si vede negare la rete da un intervento decisivo di Farroni. E' stato tutto sommato un buon Catania.