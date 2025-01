Auto fuori strada nel Modenese: morti 2 giovani e tre feriti

Incidente mortale domenica sera a Vignola, in provincia di Modena, un'auto con a bordo cinque giovani e' uscita di strada, schiantandosi contro un muretto e capovolgersi. Il bilancio: due ragazzi morti, di 18 e 24 anni, e tre feriti. Lo riporta la Gazzetta di Modena. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente non ci sarebbero altri veicoli coinvolti, l'auto su cui viaggiavano i cinque giovani sarebbe uscita dalla carreggiata prima di schiantarsi contro un muretto. Immediato l'intervento dei soccorsi, con 118 e vigili del fuoco. Per il 18enne e il 24enne non c'e' stato nulla da fare. Un altro giovane e' stato trasportato in condizioni gravissime all'ospedale dall'elisoccorso, feriti anche gli altri due occupanti della vettura.