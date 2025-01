Controllati 3 locali a Priolo, uno chiuso per irregolarità

Agenti della Polizia di Stato, in servizio al commissariato di Priolo Gargallo, hanno effettuato dei controlli amministrativi in tre locali, insieme a personale dell’ASP.

Il titolare di un’attività di ristorazione è stato sanzionato perché ometteva di rendere noto al pubblico l’orario di apertura e chiusura.

Inoltre, a seguito di carenze igienico sanitarie gravi e mancata applicazione del piano di autocontrollo, è stata disposta la chiusura del suddetto locale.

Nella circostanza, a seguito dei controlli, è stata riscontrata la presenza di un lavoratore privo di regolare contratto di lavoro e, per tale motivo, il titolare è stato sanzionato amministrativamente anche per questa violazione.