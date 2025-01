Sequestrato aresenale e droga a Zia Lisa: armi in un borsone a Catania

La Polizia di Stato ha eseguito un mirato servizio di controllo del territorio al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere denominato "Zia Lisa" a seguito del quale sono stati rinvenute e sequestrate quattro armi da fuoco perfettamente funzionanti, 675 cartucce e una busta piena di cocaina.

Gli agenti della squadra volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, coadiuvati dalle unità cinofile, hanno effettuato il controllo di uno stabile nei pressi di via Villaggio Zia Lisa ove, nell'androne, i cani poliziotto Maui e Ares hanno segnalato agli agenti la presenza di possibile sostanza stupefacente all'interno di una busta nascosta sotto il vano scala. Infatti, grazie all'infallibile fiuto dei poliziotti a quattro zampe è stata rinvenuta una busta contenente cocaina del peso di 25 grammi.

A quel punto il controllo è stato esteso a tutte le aree comuni del palazzo e all'area perimetrale esterna. Alle spalle dello stabile è presente un'area caratterizzata da vegetazione incolta, piena di rifiuti di ogni genere; nonostante la scarsa illuminazione della zona, gli agenti, in un'intercapedine adibita a scolatoio, hanno trovato un borsone sportivo nascosto sotto un grande tappeto. Al suo interno erano presenti una pistola calibro 9 con due caricatori pieni del relativo munizionamento; l'arma, grazie agli accertamenti compiuti in tempo reale dalla sala operativa della Questura, è risultata essere stata rubata nel 2022 a Reggio Calabria, come da denuncia sporta dal relativo proprietario. All'interno del borsone erano poi presenti un'altra pistola calibro 9x21 con matricola abrasa, un revolver 357 Magnum e un Kalashnikov munito di caricatore rifornito, non censiti in banca dati, nonché 675 munizioni di vario calibro. Inoltre, all'interno del borsone erano presenti anche due radioline ricetrasmittenti. Tutto il materiale rinvenuto è stato messo in sicurezza e sottoposto a sequestro e sarà analizzato da personale competente per gli accertamenti balistici della locale Polizia Scientifica.