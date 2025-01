Lavoratori in nero in Centro radiologico del Catanese: attività sospesa

Nella giornata di ieri, martedì 21 gennaio, un team di ispettori ordinari e tecnici appartenenti al Contingente INL Sicilia ha effettuato un controllo in un laboratorio radiologico che opera in un comune della provincia di Catania.

Nella struttura operavano due dipendenti, uno dei quali è risultato in nero. Gli ispettori hanno pertanto sospeso l’attività imprenditoriale.

Al titolare è stata inoltre contestata la mancata sorveglianza sanitaria.

In totale, sono state impartite prescrizioni di natura penale con ammenda massima complessiva di oltre 5.600 euro, cui si somma la maxi-sanzione fino ad un massimo di 6.400 euro.