Gli evacuati a San Giovanni Galermo, in 45 in due alberghi

"La notte scorsa ospitato in due alberghi 45 persone che non sono potute rientrare a casa. Sui tempi di rientro è ancora presto per fare delle previsioni. Più tardi speriamo di avere un punto sulla programmazione delle prossime ore". Lo ha detto l'assessore alla Protezione civiledel Comune di Catania, Alessandro Porto, sull'esplosione di gas nel rione San Giovanni Galermo "La società rete gas - ha aggiunto - sta eseguendo tutti gli accertamenti insieme ai vigili del fuoco. Dobbiamo aspettare. Cerchiamo anche di avere notizie certe senza come dire allarmismo inutili. L'amministrazione, con il sindaco, è vicino ai propri concittadini per dare il massimo supporto possibile''.