Modica, validità giuridica alla causa di Beatificazione di Nino Baglieri

Va avanti la Causa di Beatificazione e Canonizzazione del Servo di Dio Nino Baglieri (Modica, 1 Maggio 1951- 2 marzo 2007). Il Dicastero delle Cause dei Santi, infatti, ha dato la validità giuridica all’inchiesta diocesana. Un adempimento che segue la verifica svolta circa gli aspetti formali degli Atti processuali e la consistenza dell’apparato probatorio: numero e qualità dei testimoni, documenti raccolti. La notizia viene riportata dall'Agenzia Salesiana. Martedì scorso la comunicazione è stata trasmessa al Postulatore Generale per le Cause dei Santi della Famiglia Salesiana, don Pierluigi Cameroni. Il processo diocesano per la beatificazione ha avuto inizio il 3 marzo 2012 nella cattedrale di Noto alla presenza del Vescovo, Antonio Staglianò e del Rettor Maggiore dei Salesiani, Pascual Chavez.