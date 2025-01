Palermo, parte raccolta di fondi per la famiglia dello chef Roberto Pennino

“Uniti per Roberto Pennino: Sosteniamo la sua famiglia”. È partita, da Palermo, una gara solidale su GoFundMe in memoria del noto pastry chef scomparso a soli 39 anni per un infarto. L’iniziativa ha raccolto più di cento donazioni in poche ore. “Roberto - scrive l’organizzatore, Fabio Lo Verde - era un uomo di grande cuore, un marito e un padre amorevole, una figura rispettata nella sua comunità. La sua passione per la pasticceria lo aveva portato a raggiungere risultati straordinari, rappresentando l’eccellenza siciliana in Italia e nel mondo, vincendo numerose medaglie d’oro”. “La sua improvvisa e prematura scomparsa - spiega - ha lasciato nella sua famiglia un enorme vuoto. Roberto era il pilastro economico della sua famiglia. La sua assenza non è solo una perdita emotiva incolmabile, ma ha portato con sé anche un peso economico significativo”. “Ora - prosegue - vogliamo unirci per aiutare la sua famiglia ad affrontare questo momento difficile, sostenendoli e permettendo loro di ricostruire il loro futuro”. Lo Verde precisa che ogni contributo sarà destinato a garantire un sostegno concreto alla famiglia di Roberto, aiutandoli e supportandoli per donar loro la stabilità necessaria per affrontare il domani. “Aiutaci - conclude - a ricordare Roberto nel modo più bello: prendendoci cura di coloro che ha amato di più”. La raccolta fondi, arrivata a 6.600 euro, è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/in-memoria-di-roberto-pennino-il-pastrychef-d...