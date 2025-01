Anno giudiziairio a Palermo, in aula una gigantografia di Giovanni Falcone

C'e' la Costituzione tra le mani dei magistrati di Palermo che sono entrati nell'aula magna della Corte d'appello per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. E' stracolma l'aula magna mentre il presidente della corte di appello, Matteo Frasca, sostiene il suo intervento con alle spalle una gigantografia di Giovanni Falcone e, ai lati, due megapannelli con la Costituzione della Repubblica italiana.In aula oltre ai magistrati in toga, con la coccarda tricolore e copia della costituzione, anche il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, la procuratrice generale Lia Sava, l'eurodepitata, Caterina Chinnici, il presidente della Regione, Renato Schifani, il presidente del Tribunale, Piergiorgio Morosini, la procuratrice per i minorenni, Claudia Caramanna, il procuratore della repubblica Maurizio de Lucia, il sindaco Roberto Lagalla, il prefetto Massimo Mariani e l'arcivescovo , Corrado Lorefice.