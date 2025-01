Segreteria del Pd di Siracusa, Saccà rinuncia e sostiene Gerratana

"Ho accolto con molto interesse la candidatura a Segretaria provinciale di Claudia Saccà, un profilo giovane, femminile e femminista che unisce all’esperienza di giovane lavoratrice professionista che si muove tra la Sicilia e Roma, i valori del manifesto POPDEM, che sono strettamente collegati alla mozione (“Costruire l’alternativa in provincia. Con Elly Schlein e Antonio Nicita”) che ha presentato il gruppo che ha proposto la mia candidatura. La scelta di Claudia di ritirare la sua candidatura per unirsi alla proposta da me rappresentata è una scelta che mi carica ancora di più di responsabilità e mi convince ancora di più che aver puntato l’attenzione sui temi concreti che interessano la vita dei cittadini della nostra provincia, lasciando ad altri i veleni, le risse e le polemiche pretestuose tutte mirate a bloccare la celebrazione del congresso come grande festa della democrazia, risulta essere rappresentativo dei sentimenti di tesserati ed elettori democratici che a gran voce chiedono unità, unità, unità. La figura di Claudia e i valori del manifesto POPDEM rappresentano un arricchimento per la mozione da me rappresentata e sono convinto che, se eletto segretario provinciale, la sua esperienza di giovane amministratrice locale costruita negli anni con studio e sacrificio (altro che arrivata per caso!) possa rappresentare un prezioso contributo nella squadra della nuova segreteria valorizzando la partecipazione dei giovani democratici e delle donne democratiche della nostra provincia". Lo scrive in una nota Piergiorgio Gerratana, candidato alla segreteria del Pd a Siracusa. I candidati alle elezioni di domani restano, oltre lo stesso Gerratana, Orazio Scalorino e Peppe Patti.