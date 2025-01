Tragedia sull'Etna, morti 2 escursionisti: uno aveva soltanto 17 anni

Giornata di gravi incidenti sull'Etna dove due escursionisti, un sessantenne e un diciassettenne, sono morti in altrettanti incidenti avvenuti nella Valle del Bove e una ragazzina di 16 anni è stata ricoverata in codice rosso a Catania dopo essersi ribaltata mentre scendeva sulla neve su uno slittino nella zona del Rifugio Sapienza. I due incidenti mortali sono avvenuti all'interno della Valle del Bove dove un 17enne sarebbe all'improvviso precipitato mentre percorreva un sentiero del vulcano nella Schiena dell'Asino. Sarebbe scivolato dentro un crepaccio per almeno un centinaio di metri. Qualcuno lo ha sentito urlare e chiedere aiuto e ha dato l'allarme. Sul posto, impervio, è intervento personale dei vigili del fuoco con l'elicottero Drago VF165 del reparto Volo di Catania. Recuperato, il 17enne è stato portato nel pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro del capoluogo etneo, ma le sue condizioni sono apparse subito gravi. E' morto alcune ore dopo il ricovero nel reparto di Rianimazione.

Un secondo allarme è scattato quasi in contemporanea, tanto che l'elicottero dei vigili del fuoco è dovuto decollare immediatamente, dopo avere fatto rifornimento, in direzione Etna, sempre verso la Valle del Bove, ma questa volta nella zona tra il Rifugio Citelli e l'Osservatorio Pizzi Deneri dove un sessantenne sarebbe scivolato mentre era assieme ad altre persone impegnato in un'escursione. L'uomo sarebbe caduto battendo la testa su del ghiaccio. E' stata soccorsa assieme a un'altra persona che era con lui, che non è chiaro se fosse ferita o abbia avuto un malore. I due sono stati sollevati con il verricello dai vigili del fuoco a bordo dell'elicottero DragoVf165. Il 60enne è stato portato all'ospedale Cannizzaro, ma quando è arrivato i medici del pronto soccorso non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Un terzo incidente è stato registrato su un altro versante dell'Etna che, oggi, complice la bella giornata, è stato preso d'assalto da turisti ed escursionisti. Una ragazzina di 16 anni di Messina è caduta, sbattendo la testa, mentre scivolava sulla neve nella zona del Rifugio Sapienza con lo slittino. Soccorsa da personale del 118 è stata portata con un elicottero all'ospedale Cannizzaro di Catania dove è entrata in codic erosso, ma non sarebbe in gravi condizioni. Sul posto degli incidenti sono interventi, oltre ai vigili del fuoco, anche volontari del soccorso alpino, militari della guardia di finanza, personale del Corpo forestale regionale e del 118.