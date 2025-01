Catania, confronto fra l'europarlamentare Scuderi e gli attivisti di Europa Verde

Nel teatro di Piazza Scammacca a Catania, gli attivisti di Europa verde e AVS hanno incontrato l’europarlamentare Benedetta Scuderi eletta nella circoscrizione Nord-Ovest. Durante l’incontro, dopo l’intervento iniziale del co portavoce regionale Mauro Mangano e dei referenti locali e provinciali di Europa Verde, tra cui il co-portavoce della provincia di Ragusa, Angelo Iemulo, l’onorevole Scuderi, rispondendo alle varie domande che le venivano rivolte, si è soffermata sui temi di maggiore attualità che riguardano interessi mondiali, europei, nazionali e regionali con specifica attenzione alle politiche di tutela sociale ed ambientale. Particolare preoccupazione è stata espressa dall’europarlamentare per la situazione che si è delineata negli Stati Uniti a seguito dell’elezione di Trump con i suoi provvedimenti apertamente contrari ai diritti sociali e democratici, alla disinformazione sul cambiamento climatico, alla posizione per nulla incisiva del parlamento europeo sulla politica statunitense ed il totale asservimento del governo italiano alla politica trumpiana. Particolare attenzione è stata mostrata poi dall’europarlamentare alla situazione prospettata dal referente provinciale di Ragusa in merito alla difficile situazione siciliana e ragusana relativa alle carenze di infrastrutture nell’ambito dei trasporti, alla dispendiosità ed inutilità della realizzazione del ponte di collegamento Messina-Reggio Calabria, all’ormai cronica carenza idrica, al problema del rilancio del comparto agricolo, alla totale inerzia e incapacità dell’amministrazione regionale di sfruttare, attraverso la presentazione di validi progetti, i fondi europei per fare fronte a tutte le carenze riscontrate.