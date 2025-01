Scherma, tre atleti del Cus Catania alla Coppa del Mondo Under 20 in programma in Egitto

Sono tre gli schermidori del Cus Catania che parteciperanno alla Coppa del Mondo U20 di spada maschile e femminile che si disputerà a Il Cairo dal 31 gennaio al 2 febbraio. Maria Roberta Casale, Benedetta e Giuffrè e Francesco Lodato sono i tre cusini che partiranno alla volta della capitale egiziana. Saranno impegnati nelle gare individuali: le ragazze in pedana venerdì 31 gennaio, lo spadista invece, sabato 1 febbraio.

La partecipazione alla Coppa del Mondo giovanile da parte dei tre cusini evidenzia le qualità e la crescita sportiva degli atleti che si allenano quotidianamente nella Sala Timmonieri del Centro Universitario sportivo etneo.

La “spedizione” cusina in Egitto, infatti, è il frutto degli ottimi posizionamenti nel ranking: Maria Roberta Casale è la 1° cadetta d’Italia (la sua naturale categoria di appartenenza anagrafica) e 5° tra i Giovani (U20), Benedetta Giuffrè è 13° nella classifica delle U20, così come Francesco Lodato 13° tra i Giovani italiani. I tre spadisti gareggeranno in azzurro, ma i colori del Cus Catania resteranno comunque cuciti sulle loro divise.