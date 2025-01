Deve scontare 2 anni e 8 mesi per un furto ad Avola: preso a Noto

I Carabinieri della Stazione di Noto hanno arrestato e associato alla casa circondariale “Cavadonna”, un 56enne, in esecuzione di una sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Siracusa. L’uomo, con precedenti penali per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti, è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione per un furto in abitazione commesso nel 2021 ad Avola. Nella circostanza il 56enne, previa effrazione della porta d’ingresso, aveva asportato denaro e arredi per un valore superiore a 30.000 euro, da un’abitazione estiva sita in contrada Gallina. I Carabinieri della Stazione di Avola, a seguito della denuncia sporta dalla vittima, erano tempestivamente risaliti all’identità dell’autore del furto.