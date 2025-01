Musica ad alto volume nel centro storico di Siracusa: 2 locali multati

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Siracusa, hanno elevato nei confronti di due gestori di locali siti nel centro di Siracusa altrettante sanzioni amministrative per immissioni sonore oltre la soglia consentita dalle norme. In particolare, gli agenti della Polizia di Stato, insieme a personale della Polizia Municipale e ai tecnici dell’Arpa, hanno effettuato dei controlli in alcuni esercizi pubblici di Siracusa accertando che in due di questi vi erano delle violazioni in merito alle immissioni sonore effettuate durante le serate musicali. Il primo titolare di uno dei locali è stato sanzionato per non aver esibito alcuna documentazione attestante l’impatto acustico e la misurazione fonometrica relativa alla prima abitazione posta nei pressi del locale. Il secondo è stato sanzionato perché l’impatto acustico era superiore a quanto previsto dalle norme.