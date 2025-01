Rosolini, 2 segnalati in Prefettura per uso di droga

Ieri pomeriggio i Carabinieri della Compagnia di Noto, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al degrado urbano in alcune aree della città, hanno identificato 27 persone, controllato 15 veicoli, denunciato un 27enne per furto di energia elettrica, segnalato alla Prefettura un 50enne e una 42enne quali assuntori di sostanze stupefacenti, elevato 6 sanzioni per violazioni al Codice della Strada e rinvenuto uno scooter rubato. I controlli, che si sono concentrati in via Errante, via Santa Alessandra e in contrada Perpetua, sono stati condotti anche con l’ausilio di personale tecnico dell’Enel che, proprio in via Santa Alessandra, ha rilevato un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica; il proprietario di casa, un 27enne con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti, è stato denunciato in stato di libertà. Nella zona delle case popolari di contrada Perpetua, quattro autovetture e un motociclo sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e affidati a depositi autorizzati poiché privi della copertura assicurativa; i veicoli erano stati abbandonati a lato strada, alimentando il degrado nell’area. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada per oltre 7mila euro e decurtati 10 punti patente. In via Santa Alessandra è stato rinvenuto un motociclo Piaggio Liberty, abbandonato, risultato provento di un furto commesso a Noto a settembre, che è stato restituito al legittimo proprietario. Nell’ambito del contrasto all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti sono stati segnalati alla Prefettura di Siracusa, quali assuntori, un 50enne con precedenti penali per reati contro il patrimonio e una 42enne con precedenti per spaccio di stupefacenti, trovati in possesso di cocaina ed eroina per uso personale.