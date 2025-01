Proseguono lavori per nuovi loculi cimiteriali ad Avola: sopralluogo del sindaco

Proseguono senza sosta i lavori per la costruzione di 200 nuovi loculi cimiteriali e 80 cellette ossario nel cimitero di Avola. Il sindaco Rossana Cannata, assieme al vicesindaco Massimo Grande, ha effettuato un sopralluogo sul posto per verificare l’andamento dell’intervento, con particolare attenzione anche alle condizioni dell’area del campo comune dopo la tromba d’aria della scorsa settimana. “La realizzazione di nuovi loculi e la creazione dell’ossario rappresentano un passo fondamentale per garantire un servizio cimiteriale più efficiente e rispondere alle necessità della comunità – ha dichiarato il sindaco Cannata –. Abbiamo anche monitorato con i tecnici le aree colpite dalle forti piogge e vento delle scorse settimana che hanno causato danni soprattutto nella parte del campo comune. Il cantiere invece è al lavoro per assicurare la piena funzionalità degli spazi e dell’area secondo progettazione". L’amministrazione comunale continuerà a seguire da vicino ogni fase dell’intervento, confermando l’impegno per una gestione cimiteriale sempre più strutturata alle esigenze della cittadinanza.