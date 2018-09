Priolo, diciassettenne finisce nel carcere minorile di Catania

I carabinieri della Stazione di Priolo Gargallo, in esecuzione del provvedimento di sostituzione della misura del collocamento in comunità per minori con quella più restrittiva della detenzione in istituto di pena minorile, emesso dal Tribunale per i Minorenni di Catania, hanno arrestato un 17enne siracusano con precedenti di polizia. Il provvedimento più afflittivo è scaturito a seguito dei reiterati allontanamenti arbitrari dalla struttura per minori presso cui era collocato. L’arrestato, dovrà scontare presso l’istituto di pena minorile “Bicocca” una pena detentiva di un mese così come disposto dalla stessa Autorità Giudiziaria.