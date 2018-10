Malasanità, oggi a Solarino i funerali di Maria Carrubba

Verranno celebrati oggi a Solarino alle 15,30, i funerali di Maria Carrubba (nella foto), la ristoratrice di 62 anni, morta probabilmente per un presunto "caso di malasanità". Una odissea cominciata a Siracusa, al Pronto soccorso dell'Umberto I e poi conclusasi tragicamente a Catania con un intervento chirurgico ala testa per un aneurisma che in un primo momento sarebbe stato scambiato per un dolore alla cervicale. Dopo la prima diagnosi che sarebbe stata sbagliata, Maria Carrubba è finita sotto i ferri al "Garibaldi" di Catania, ma due ore dopo l'intervento, il suo cuore ha cessato di battere. Maria Carrubba, era madre di tre figli, Raffaella, Giuseppe e Tiziana. In paese la ricordano come una madre attenta e persona adorabile. Per la sua attività commerciale che aveva avuto dino allo scorso anno, la pizzeria "La Ruffiana", era conosciuta anche nella vicina Floridia. Oggi per le lei, per l'ultimo addio in Chiesa Madre, ci sarà un bagno di folla.

UN ANEURISMA SCAMBIATO PER UN MAL DI TESTA (leggi)