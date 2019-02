"Parlami ti ascolto", presentazione a Siracusa alla Casa del libro

Domani 19 febbraio a Siracusa, alle ore 10,30, presso La Casa del libro Rosario Mascali, in via Maestranza 20 a Siracusa, verrà presentato alla stampa e alla cittadinanza il percorso nazionale gratuito “Prefigurare il futuro, metodi e tecniche per potenziare speranza e progettualità”, promosso dalla Fondazione Paoletti, ente di ricerca e formazione in campo neuroscientifico e psicopedagogico. Il percorso farà tappa a Siracusa il prossimo 22 febbraio con l’incontro aperto alla partecipazione gratuita di tutta la cittadinanza “Parlami ti ascolto: comunicazione e neuroscienza” (iscrizioni su: http://www.fondazionepatriziopaoletti.org/prefigurareilfuturo/).

Alla presentazione di domani interverranno: Francesco Italia, sindaco del comune di Siracusa Maria Alessandra Furnari, assessore alle Pari Opportunità Sociali del Comune di Siracusa Marilia Di Giovanni, proprietaria de La Casa del libro Rosario Mascali e coordinatrice regionale per la Sicilia del progetto “Prefigurare il futuro”

“Prefigurare il futuro” è la prima iniziativa in Italia pensata per offrire alle comunità occasioni gratuite e aperte a tutti, guidate da psicologi, formatori e neuroscienziati, per conoscere meglio i meccanismi cerebrali alla base di scelte e comportamenti e apprendere semplici tecniche per potenziare le proprie risorse interiori. L’obiettivo è contribuire alla crescita delle comunità, con particolare riferimento a tre aree di intervento di grande attualità: giovani e futuro (scuola e lavoro), ascolto e inclusione (promozione di processi comunicativi di pace), costruzione interiore (resilienza e superamento eventi traumatici).

Il progetto è giunto alla terza edizione. Già realizzato nel 2017 e 2018 in Umbria e Marche, a supporto delle comunità del Centro Italia colpite dal sisma, è ora declinato a livello nazionale per promuove un’azione più ampia a sostegno di scuola, sviluppo economico e rigenerazione della struttura sociale. In Sicilia l’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Siracusa.