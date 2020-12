In discesa i positivi covid in Sicilia, sono 918: zero contagiati ad Agrigento

In questa seconda ondata non era ancora accaduto che un'intera provincia della Sicilia registrasse zero contagi: oggi è capitato ad Agrigento, dove non c'è stato nessun caso di positività al Coronavirus. L'altra buona notizia che arriva dalla Sicilia è in calo dei ricoveri in terapia intensiva (-8), in un quadro che vede 918 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, su 8.386 tamponi eseguiti. La percentuale di contagi ruispetto ai tampini di circa l'11% (10,97%), mentre il tasso di positività registrato oggi a livello nazionale è del 12,3%, in aumento rispetto a ieri. Nell'Isola resta alto il numero dei morti: 34, per un totale, dall'inizio dell'epidemia, di 1.793. Gli attuali positivi raggiungono il numero di 40.246 (+500 rispetto a ieri), e di questi 1.592 (12 in più di ieri), 205 sono ricoverati in terapia intensiva, meno 8, appunto, a fronte di un più 20 in regime ordinario. In isolamento domiciliare ci sono 38.654 persone. I guariti sono 384. E' ancora Catania ad aver registrato più casi (448), seguono Palermo (257), Messina (109), Siracusa (39) Ragusa (28), Enna (17), Caltanissetta (13), Trapani (7). La nuova ordinanza del presidente della Regione siciliana, che si pensava dovesse essere firmata in fiornata, slitterà di qualche giorno, probabilmente a mercoledì, quando dovrebbe essere messo nero su bianco, tra l'altro, l'obbligo del tampone rapido per chiunque arrivi nell'Isola. Controlli che saranno effettuati direttanmente negli aeroporti per chi giunge in aereo, e nei vari drive in per chi arriverà in Sicilia con altri mezzi. Intanto, un altro lutto si è registrato a Lipari, dove una sessantaseienne è morta a causa del Covid, lasciando il marito e tre figli. La donna, ricoverata al Papardo di Messina, è la seconda vittima (la prima era stata un uomo di 73 anni, deceduto nelle scorse settimane al Policlinico della città dello Stretto) che si registra nell'isola eoliana, dove ci sono attualmente 23 positivi, quasi tutti in quarantena domiciliare. Tre sono i positivi a Panarea, secondo i dati forniti dal sindaco Marco Giorgianni.