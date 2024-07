Fibrillazione politica a Floridia, si guarda al futuro in vista delle elezioni del 2025

Si cominciano ad intravedere le prime manovre politiche a Floridia in vista delle prossime elezioni amministrative del 2025. Partiti e gruppi politici iniziano a tessere rapporti incrociati per farsi trovare pronti. Sanno tutti che il dopo Carianni è insormontabile, ma ci provano ugualmente a scalzare il sindaco più giovane della provincia di Siracusa. Dal centro Destra, Fratelli d'Italia, dopo il voto alle Europee, sembra concentrato su due nomi: il primo è quello di Alessia Scorpo, forte dell'appoggio del partito provinciale e del buon risultato ottenuto alle europee; ma l'imprenditrice non sembra propensa ad accettare la corsa per le amministrative. L'altro nome spendibile sarebbe quello dell'avvocato Antonello Sala, attualmente consigliere comunale, che non ha mai nascosto la volontà di voler provare a soffiare lo scettro a Carianni. Da capire invece cosa decideranno gli altri partiti di centro Destra, vedi Forza Italia, Lega, Mpae Democrazia Cistiana. Si presenteranno insieme a Fratelli d'Italia, formando una grande coalizione, oppure metteranno in campo una seconda candidatura per il centro Destra? In Forza Italia potrebbe aspirare a correre per sindaco, Renzo Spada, forte dell'imprimatur della famiglia Gennuso, il padre Pippo ed il figlio Riccardo che con il loro peso politico hanno sovvertito il risultato elettorale di Pachino, ma bisogna considerare Gianni Limoli che è già in campagna elettorale. L'Mpa pur racimolando consiglieri nel Siracusano, non avrebbe nè aspirazioni, nè tantomeno candidati da poter schierare. La Dc di Totò Cuffaro può contare sull'inossidabile coppia Nino Di Mauro - Toni Caccamo. Il loro jolly potrebbe essere una donna professionista, ma sul nome preferiscono non bruciarlo.

Per quanto riguarda il centro sinistra, Carianni ha già dichiarato pubblicamente la volontà di correre per il secondo turno, ad oggi probabilmente con due liste, quelle che 4 anni fa gli permisero di ottenere un buon risultato. Lontane a quanto pare le interlocuzioni con il Partito Democratico locale, che non rimane a guardare. Infatti nel frattempo incomincia a circolare in città in maniera insistente la voce che i Dem stiano valutando attentamente la figura di un professionista da far scendere in campo che, pare, abbia dato la propria disponibilità a giocarsi la partita con l'appoggio del Partito Democratico, 5 Stelle, Sud Chiama Nord e qualche Movimento civico. Ma l'attuale sindaco non è uno sprovveduto ed ha dalla sua parte il parlamentare all'Ars del Partito democratico, Tiziano Spada. che lo sostiene senza se e senza ma. Qualora Carianni decidesse di aderire al Pd per lui la corsa alla riconferma sarebbe tutta in discesa.

