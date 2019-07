- Un uomo di 36 anni, B.A, è stato arrestato dai carabinieri a Taormina (Messina) perché sorpreso in possesso di 1,3 kg di marijuana e nove di hashish. La droga é stata sequestrata durante una perquisizione nella sua abitazione insieme con un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento delle dosi e 700 euro. L'arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Messina in attesa dell'udienza di convalida.