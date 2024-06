Manifestazioni in Isreale per il rilascio degli ostaggi: 33 arresti

Sono 33 le persone arrestate dalla polizia durante la manifestazione di ieri sera a Tel Aviv- dove ci sono stati anche incidenti - per sollecitare il rilascio degli ostaggi israeliani a Gaza. Lo ha fatto sapere la stessa polizia. Ma le proteste - che si sono tenute a poche ore di distanza dalla notizia del salvataggio di 4 rapiti da parte dell'Idf a Nuseirat - si sono svolte in molte altre parti di Israele. In

tutte si è chiesto al governo di Benyamin Netanyhau di raggiungere una intesa al più presto per riportare a casa gli altri ostaggi. Insieme a questa richiesta anche quella che Netanyahu si dimetta.