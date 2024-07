Una bara colorata per l'ultimo addio ad Alex Marangon

Una bara colorata per l'ultimo saluto ad Alex Marangon La chiesa non è stata in grado di accogliere tutti: c'é chi è arrivato un'ora prima della funzione. In molti hanno assistito al funerale dal ballatoio che la circonda, ascoltando il rito dalle finestre aperte. Lungo scalinata e ballatoio tantissimi palloncini colorati, molti dei quali rossi e a forma di cuore.

Sulle colonne della chiesa le foto dei viaggi di Alex con una scritta "portatele via e tenetele con voi per ricordare il nostro amico". Uno striscione giallo e blu, invece, chiede "Verità per Alex".

Prima è partita una compilation di musica amata da Alex poi, mentre il tamburo melodico in metallo ha fatto sentire il suo canto, gli amici hanno acceso fumogeni colorati e lanciato in aria terra indiana colorata secondo i riti orientali. Infine un liberatorio lungo applauso e qualche fischio da stadio mentre la bara cominciava il suo viaggio verso il cimitero per l'ultima benedizione.