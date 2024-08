Comitato per Ortigia: problemi irrisolti per il Centro storico di Siracusa

Nelle ultime settimane, dopo il deludente incontro con il sindaco di Siracusa, Italia e la sua giunta, il Comitato Ortigia Resistente ha rafforzato la propria rete di relazioni con le principali istituzioni locali. La delegazione del Comitato, guidata da Davide Biondini, ha incontrato ufficialmente il Prefetto di Siracusa, Raffaela Moscarella, il Soprintendente per i beni culturali e ambientali, Antonio Lutri, il Questore di Siracusa, Roberto Pellicone ed il comandante dei Vigili Urbani, Stefano Blasco. Durante questi incontri, il Comitato ha presentato un dossier dettagliato sulla situazione del centro storico di Siracusa, evidenziando problemi quali abusivismo, criminalità, inquinamento acustico, smog, mancanza di parcheggi, discriminazione dei residenti e dimostrato la conseguente bassa qualità della vita per molte famiglie.

“Sono stati incontri molto cordiali e costruttivi,” ha spiegato Davide Biondini, promotore di Ortigia Cittadinanza Resistente. “Il nostro intento era sottoporre alle massime autorità locali un dossier che evidenziasse con precisione le principali criticità del centro storico. Problemi che, purtroppo, sono rimasti irrisolti per troppo tempo.” Biondini ha inoltre aggiunto: “Siamo consapevoli che l’amministrazione Italia difficilmente interverrà per ridare dignità a Ortigia e ai suoi abitanti dopo le tante denunce, esposti e segnalazioni già presentati all’amministrazione comunale e lasciate cadere nel nulla. Per questo, abbiamo sentito il dovere di rivolgerci anche al Prefetto, al Questore e al nuovo Soprintendente, i quali hanno mostrato disponibilità a collaborare e a voler affrontare questi problemi.”

Nel frattempo, il Comitato ha continuato a crescere, attirando il sostegno di residenti e cittadini provenienti da diversi quartieri, raggiungendo 403 membri. Molti di loro evitano ormai il centro storico, scoraggiati dalle difficili condizioni generali e dalle problematiche di accesso. Attraverso una campagna sui social media e il passaparola, Ortigia Cittadinanza Resistente ha raccolto numerose testimonianze, denunce e segnalazioni riguardanti Ortigia, che nei prossimi giorni verranno consegnate alle autorità competenti.

Il Comitato, impegnato nella difesa della legalità e dei diritti dei residenti, organizzerà una manifestazione in concomitanza con il G7 Agricoltura, per protestare contro il piano dell’amministrazione Italia di eliminare i parcheggi lungo il perimetro di Ortigia. “Questa scelta, come abbiamo già espresso pubblicamente, peggiorerà ulteriormente la qualità della vita dei residenti ed esaspererà le criticità infrastrutturali già esistenti,” ha concluso Biondini. Il comitato si augura che molti cittadini vorranno unirsi alla manifestazione allo scopo di far sentire in modo forte e chiaro la propria voce contro queste scelte sproporzionate e vessatorie, specialmente i residenti del quartiere Umbertino che oramai vivono da anni problematiche molto simili a quelle dei residenti di Ortigia.