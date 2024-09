Erano ai domiciliari e commettevano reati: 2 in carcere a Siracusa

Si sono aperte le porte del carcere per due siracusani, rispettivamente di 53 e 52 anni, già destinatari della misura cautelare degli arresti domiciliari.

In specie, il cinquantatreenne, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari perché accusato di numerosi reati soprattutto contro il patrimonio, eludeva più volte gli obblighi cui era sottoposto allontanandosi dalla propria abitazione per perpetrare altri reati. Bloccato dagli agenti delle Volanti in diverse occasioni a suo carico era stata avanzata all’Autorità Giudiziaria competente un aggravamento della misura. All’esito dell’istruttoria, il giudice del Tribunale di Siracusa ha ritenuto opportuno che l’arrestato fosse condotto in carcere.

Inoltre, la stessa misura maggiormente afflittiva è stata disposta per un altro uomo di 52 anni, già agli arresti domiciliari, che gli agenti delle Volanti hanno condotto in carcere su disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.