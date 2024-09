Modica. Riaprono le scuole, non ci sono vigili e il traffico diventa una trappola

La riapertura delle scuole a Modica si presenta con i soliti problemi di mobilità cittadina. Strade intasate, sosta selvaggia, non ci sono vigili urbani e, nelle ore di punta, si sa quando si parte ma non si sa quando si arriva. Traffico in tilt soprattutto al quartiere Sacro Cuore con le arterie attorno al Polo commerciale (dove ci sono ancora lavori di riqualificazione) intasate da auto in coda a passo di formica. Questo succede "normalmente", mentre la situazione diventa drammatica in caso di incidenti, anche di lieve entità nella zona del Ponte Guerrieri con rallentamenti nella circolazione e riflessi negativi anche nel centro storico. Crediamo che si debba mettere mano urgentemente ad un piano del traffico nel quartiere Sacro Cuore e, soprattutto, ad un percorso alternativo al Ponte Guerrieri, realizzato tra il 1963 e il 1967, quindi quasi 60 anni fa. Bisogna trovare i finanziamenti necessari, anche per rispondere alle esigenze di sicurezza e di Protezione civile.