Modica, il Caffè dell'Arte della famiglia Iacono lascia il centro storico e si trasferisce alla Sorda

Si chiude una ultradecennale presenza nel centro storico di Modica per il Caffè dell'Arte della famiglia Iacono. Domenica sera, 22 settembre, sono state servite, a turisti e modicani, le ultime prelibatezze della casa: cioccolata calda, torte, granite, gelati. Stamattina, sulla vetrina, al posto delle confezioni di cioccolato, un avviso: chiuso per trasferimento attività. Nei prossimi giorni il Caffè dell'Arte aprirà in via Sacro Cuore, al quartiere Sorda, e avrà certamente un'altra tipologia di clientela, diversa da quella del centro storico caratterizzata, soprattutto, dalla presenza di turisti, italiani e stranieri.

Alla base della decisione di cambiare sede, a quanto pare, un paio di motivi legati al desiderio di orari di lavoro meno impegnativi ma, anche, al paventato aumento del canone di affitto. Il futuro del locale al 114 di Corso Umberto potrebbe essere, adesso, quello di un pub o di un cocktail bar in linea con l'offerta proposta da un paio di locali dell'adiacente via Grimaldi, luogo della movida cittadina.