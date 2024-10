Incidente sulla Statale 117, motociclista morto a Reitano

Incidente mortale sulla strada statale 117 "Centrale Sicula", verso mezzogiorno di oggi, che è stata provvisoriamente chiusa al traffico in corrispondenza del comune di Reitano, in provincia di Messina.

Lo rende noto l'Anas, sottolineando in una nota che il sinistro, avvenuto al km 0,800, ha coinvolto un motociclista che nell'impatto ha perso la vita. Il personale di Anas, le Forze dell'Ordine ed il personale del 118 sono sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione. La vittima si è scontrata con un Suv.