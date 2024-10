Rogo di rifiuti vicino a una scuola di Palermo, il preside la fa evacuare

Cataste di rifiuti bruciati nei pressi di una scuola, e il preside dell'Istituto comprensivo Giuliana Saladinon, nel quartiere Cep di Palermo, Giusto Catania, dispone l'evacuazione dei locali di via Barisano daTrani, "a causa delle presenza di fumi potenzialmente tossici". A renderlo noto è lo stesso preside in una nota pubblicata su lsito internet della scuola. Una decisione per contrastare "il rischio di esalazioni tossiche". Nella nota il dirigente scolastico comunica che il provvedimento verrà inoltrato al prefetto Massimo Mariani, oltre al sindaco Roberto Lagalla, all'Asp di Palermo e alla Rap, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti nel capoluogo siciliano.