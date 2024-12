Ad Acate si è rinnovata la tradizione delle luminarie in onore di Santa Lucia

I bagliori dei falò in onore di Santa Lucia hanno illuminato il cielo di Acate fino alla tarda serata di venerdì con tanta gente presente nei luoghi scelti dagli organizzatori. Si è ripetuta anche quest’anno la tradizione delle luminarie, sempre più “resilienti” perché anche se il loro numero non è paragonabile a quelle del passato rivelano ancora quanto piccoli e grandi siano attaccati a questo momento devozionale tra il sacro e il profano.

E, come sempre, attorno alle imponenti pire di frasche e legna, sistemate con cura, preghiere, condivisione, in un happening improvvisato e genuino improntato alla solidarietà