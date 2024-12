La sindaca di Filadelfia: "Nessuno scioglimento per mafia"

'Nessuno scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Filadelfia. La notizia arriva dal sindaco Anna Bartucca che a sua volta l'ha appresa dal prefetto Anna Aurora Colosimo, recentemente insediatasi dopo il trasferimento di Paolo Giovanni Grieco che nel gennaio scorso aveva inviata la commissione di accesso a seguito di una serie di risultanze investigative e sulla scorta dell'inchiesta antimafia "Imponimento". "Ne lpomeriggio di ieri il Prefetto della Provincia di Vibo Valentia mi ha formalmente comunicato - afferma Bartucca - la decisione del Ministro dell'Interno che non ha ritenuto sussistenti gli elementi per procedere allo scioglimento dell'amministrazionecomunale di Filadelfia".