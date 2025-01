Nel big match il Siracusa trova il carbone: il Sambiase vince al 'De Simone' in rimonta

E' amara la vigilia della Befana per il Siracusa. Nella domenica che doveva essere quella dell'allungo, gli azzurri palesemente appesantiti per i bagordi natalizi, steccano in casa contro la diretta inseguitrice Sambiase.

I lametini non rubano nulla e vincono in rimonta (1 -2) contro un Siracusa che nei primi 45 minuti aveva lasciato ben sperare, chiudendo il parziale con un rete dell'ex Trapani Ba che irrompe in area di rigore su calcio d'angolo depositando la sfera in rete. Sono passati 24 minuti dal fischio d'inizio. Sugli spalti del De Simone, con almeno 5000 spettatori presenti, esplode la gioia azzurra. Il primo parziale si chiude con il Siracusa in vantaggio.Nella ripresa Turati richiama Ba negli spogliatoi (era stato il migliore in campo) ed il Sambiase avanza il baricentro. Così nell'arco di 2 minuti la formazione lametina, pareggia prima con Umbaca e poi piazza la botta dell'1- 2 con Ferraro. Il Siracusa sembra non avere più idee, nè la forza per recuperare il risulto nonostante ci sia una buona mezz'ora da giocare. Il Siracusa resta capolista, ma adesso il vantaggio è di un punto sul Sambiase, formazione che non ha rubato nulla sul campo di Siracusa.

(fotoservizio Valentino Cilmi)