Priolo Gargallo, scoperta discarica abusiva, denunciato un uomo

Agenti della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di P.S. di Priolo Gargallo, unitamente a personale della Polizia Municipale, hanno denunciato un uomo di 49 anni, già conosciuto alle forze di Polizia, per i reati di attività di gestione di rifiuti non autorizzata e combustione illecita di rifiuti. In particolare, gli agenti del Commissariato e della Polizia Municipale sono intervenuti, insieme ai Vigili del Fuoco, per un incendio di rifiuti in un fondo di proprietà del denunciato. Nel terreno i poliziotti scoprivano una discarica abusiva di rifiuti accatastati per essere bruciati (bombole, taniche per liquido infiammabile, batterie, materiale di risulta, elettrodomestici, mobili). L’area, dopo essere stata ispezionata dai tecnici dell’Arpa, veniva sottoposta a sequestro.