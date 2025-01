Pallamano, lo Scicli Social Club nella "tana" del Marsala

Sabato pomeriggio si gioca la decima giornata del campionato di pallamano serie B Drago che inaugura il nuovo anno, dopo la lunga sosta per le festività. Lo Scicli Social Club, dopo il successo più che meritato nella gara di recupero disputata il 3 gennaio contro il Cus Palermo B, affronta una lunga e dispendiosa trasferta sul campo del Marsala, compagine molto accreditata in questa prima fase del campionato, finora mantiene l’imbattibilità del proprio campo. Nonostante le diverse posizioni in graduatoria c’è da aspettarsi una gara assolutamente equilibrata; con una buona difesa ed un attacco cinico la compagine gialloverde potrà opporsi dignitosamente. Durante la settimana Luca Ammatuna ha cercato di tenere alto il morale provando alcuni schemi di gioco a tema, anche se qualche atleta ha dato forfait a seguito di qualche acciacco fisico.

Carmelo Ficili, presidente del sodalizio gialloverde, ha puntualizzato: “Affrontiamo una trasferta parecchio dispendiosa ed impegnativa contro una squadra di alto livell. I ragazzi son ben coscienti delle difficoltà ma cercheranno di dare il massimo”.

La direzione della gara è stata affidata al duo arbitrale Pietro Pollaci e Diego Campagna, con l’assistenza del commissario di campo Vincenzo Chiarello, con fischio d’inizio alle ore 18,00, presso il Palazzetto dello Sport di Marsala.

Ci sarà la diretta su Tele Tris canale 85 del digitale terrestre e sulla pagina facebook FighSicilia.