Il Siracusano sotto il diluvio, domani scuole chiuse a Pachino e Portopalo

Il maltempo che si e' abbattuto nella giornata di oggi ha creato molti danni nel Siracusano. Sono i Comuni della zona sud ad avere avuto i problemi maggiori, infatti sia a Portopalo di Capo Passero sia a Pachino si sono verificati degli allagamenti. Le strade e alcuni edifici sono stati sommersi dall'acqua, alcuni automobilisti sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco che hanno compiuto altri interventi. La sindaca di Portopalo, Rachele Rocca, per via delle previsioni meteo non certo rassicuranti per la giornata di domani, ha disposto "la chiusura delle scuole di via Isonzo e via Tonnara" cosi' come il campo sportivo Comunale di via Bellini, il Tensostatico di contrada Cozzo Spadaro, ed il mercato ittico comunale. "E' disposto il divieto di transito dalla banchina dell'Area Portuale, se non per improcrastinabili emergenze legate all'attivita' lavorativa della Marineria locale" ha detto la sindaca di Portopalo. Anche il sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza ha ordinato la chiusura delle scuole, considerato che alcuni edifici avrebbero subito delle infiltrazioni di acqua.

Particolari disagi nelle contrade Cuba (territorio) di Noto, Chiappa e Granelli dove le strade sonodiventate fiumare, portando il fango sull'asfalto.

Nelle prossime ore anche gli altri sindaci del Siracusano potrebbero prendere la decisione di far saltare le lezioni agli studenti per motivi di sicurezza: e' in corso una riunione da remoto tra i capi delle amministrazioni locali. E' stata temporaneamente chiusa al traffico la strada Statale 124, Siracusa - Floridia a poca distanza dal Cimitero del capoluogo, a causa di un albero abbattutosi su un mezzo in transito. Il veicolo non ha subito gravi danni, per fortuna è rimasto illeso il conducente. Sul posto ci sono i vigili del fuoco e la Polizia municipale.