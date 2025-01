Russotto show accende il Siracusa che cala il poker a una Nissa volenterosa

All'indomani della vittoria risicata sul Ragusa, Nuovo Sud l'aveva scritto a chiare lettere: "Caso Russotto al Siracusa, il capitano merita rispetto e fiducia". Così il tecnico Marco Turati, seppur tardivamente, lo ha mandato in campo nella gara ordierna contro la Nissa. E' stato un Russotto show, una doppietta per il capitano, ma non si capisce perchè è andato in campo senza averla ed un assist vincente per Di Paolo, autore della rete del 2 a 0. Gli applausi del 'De Simone' sono stati quasi tutti per lui, anche se ottima è stata la prestazione di Candiano, padrone assoluto del centrocampo e di Limonelli onnipresente. I due centrocampisti non hanno fatto rimpiangere gli assenti, Marco Palermo e Aquadro. A testimonianza che questo Siracusa non ha bisogno di ulteriori rinforzi, ma di una saggia disposizione sul rettangolo di gioco. Giocatori come Russotto possono essere evanescenti per 80 minuti, ma poi in dieci minuti, tirano fuori il coniglio dal cilindro. Calciatori che fanno la differenza in questo mediocre campionato di serie D. Adesso ci si aspetta un'impennata di Di Grazia, altro professionista che viaggia a corrente alternata. Tornando al derby, il Siracusa fa capire alla Nissa che la partita giocata dai biancoscudati col Paternò è un solo ricordo. Prima del gol del vantaggio gli azzurri colpiscono una traversa con Maggio che svetta su tutti e poi un palo alla sinistra di Elezaj. Il vantaggio arriva al 38' e lo firma Di Paolo. Quattro minuti dopo ci pensa Russotto con un tiro dalla distanza a piazzare la botta del 2 a 0. E' comunque la domenica del capitano e degli standing ovation, così al 49' l'ex Catania firma la sua personale doppietta. Adesso è pace fatta con il tecnico Turati. I due si abbracciano per l'esultanza. La Nissa tenta di reagire, ma è costretta a rimanere in 10 uomini per l'espulsione diretta di Barrera che placca da ultimo uomo, il solito Russotto. La panchina del Siracusa inizia il valzer delle sostituzioni (inutili) tanto da fare prendere ossigeno alla Nissa che accorcia le distanze con Rotulo, con Iovino che si lancia sulla sfera in ritardo. Dopo 10 minuti sbandamento azzurro, la gara si chiude con il quarto gol realizzato da Sarao subentrato al bomber Maggio. Il Siracusa si gode la vetta della classifica a + 3 da Reggina e Sambiase.

(fotoservizio di Valentino Cilmi)