Tutela dell'ambiente e legalità: la Polizia incontra gli studenti di Modica

Continuano gli incontri ed i momenti di approfondimento tra la Polizia di Stato e gli studenti degli istituti scolastici della provincia. Questa volta al Teatro Garibaldi di Modica. La Cultura della Prevenzione quale efficace strumento per la tutela della legalità è infatti il leitmotiv degli incontri programmati dalla Questura di Ragusa nei comuni della provincia nei rispettivi teatri comunali e nelle aree di aggregazione fino a maggio.

Musica, informazione e cultura, un efficace approccio olistico per instaurare un più efficace canale di comunicazione con i giovani che oggi erano presenti in folto numero, alunni degli Istituti di Istruzione Superiore “Galilei – Campailla”, “G. Verga” “Archimede” e “Principi Grimaldi” di Modica.

In apertura Rosalba Capaccio, già Commissario Capo della Polizia di Stato, ha introdotto gli studenti del Liceo Musicale “G. Verga” che hanno poi scandito le varie fasi dell’incontro fino alla sua conclusione con l’esecuzione dell’inno nazionale. Dopo un breve saluto istituzionale del Vicario del Questore, un suggestivo video ha illustrato le varie articolazioni della Polizia di Stato e le competenze specialistiche delle donne e degli uomini che la compongono ma anche una sintesi, in musica ed immagini, dei numerosi eventi di prossimità organizzati dalla Questura di Ragusa nella provincia.

Tra i progetti già avviati, il progetto/concorso “PretenDiamo Legalità” che coinvolge numerosi istituti scolastici della provincia, il progetto “Spazi Possibili” prevenzione delle dipendenze patologiche, il Protocollo Sport e Legalità sottoscritto con la Prefettura e i Comuni di Ragusa, Modica, Vittoria, Chiaramonte Gulfi e Santa Croce Camerina con la collaborazione del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato, FIR ( Federazione Italiana Rugby) e Ragusa Rugby; il Protocollo “La valigia di salvataggio” siglato con l’Associazione “Salvabebè Salvamamme” e i Comuni di Modica e Comiso per il supporto alle donne vittime di violenza domestica nonchè il protocollo “Guida Sicura” e “Un poliziotto tra i banchi di scuola” siglato dalla Questura di Ragusa con l’Ufficio Scolastico Provinciale con il supporto della Sezione Polizia Stradale di Ragusa e tanti altri convegni e seminari sulle tematiche di maggiore importanza per la sicurezza dei cittadini.